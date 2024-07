Schwache Performance in Zürich: SMI präsentiert sich letztendlich leichter

So performte der SMI zum Handelsende.

Zum Handelsschluss notierte der SMI im SIX-Handel 0,69 Prozent leichter bei 12 279,86 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,409 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,236 Prozent leichter bei 12 336,04 Punkten in den Handel, nach 12 365,18 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 434,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 279,21 Einheiten.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, lag der SMI-Kurs bei 12 044,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 395,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, lag der SMI-Kurs bei 11 110,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 9,93 Prozent. Bei 12 434,03 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 1,53 Prozent auf 258,70 CHF), Holcim (+ 0,82 Prozent auf 83,82 CHF), Swisscom (+ 0,10 Prozent auf 526,00 CHF), Swiss Re (+ 0,09 Prozent auf 110,90 CHF) und Swiss Life (+ 0,09 Prozent auf 676,80 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Richemont (-4,16 Prozent auf 137,05 CHF), Givaudan (-1,94 Prozent auf 4 290,00 CHF), Sika (-1,66 Prozent auf 261,10 CHF), Nestlé (-1,61 Prozent auf 93,14 CHF) und Alcon (-1,25 Prozent auf 80,70 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 553 416 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 249,775 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,53 erwartet. Mit 5,89 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

