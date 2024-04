Schwache Performance in Zürich: So steht der SPI am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstag verliert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 1,38 Prozent auf 14 947,66 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,913 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,289 Prozent tiefer bei 15 113,14 Punkten, nach 15 156,95 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 15 113,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 947,66 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,943 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 25.03.2024, den Stand von 15 316,09 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 25.01.2024, einen Stand von 14 604,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 15 152,93 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,59 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell ObsEva (+ 36,36 Prozent auf 0,01 CHF), Spexis (+ 6,91 Prozent auf 0,06 CHF), Inficon (+ 4,16 Prozent auf 1 252,00 CHF), Xlife Sciences (+ 3,20 Prozent auf 35,50 CHF) und u-blox (+ 3,01 Prozent auf 85,60 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil HOCHDORF (-11,29 Prozent auf 1,38 CHF), Kinarus (-10,53 Prozent auf 0,00 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-7,73 Prozent auf 0,08 CHF), Addex Therapeutics (-7,72 Prozent auf 0,11 CHF) und Idorsia (-7,66 Prozent auf 1,76 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 64 235 360 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 252,038 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Im SPI weist die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at