Schwache Performance in Zürich: SPI beginnt Donnerstagshandel im Minus

Der SPI bewegt sich am Donnerstag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:12 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,40 Prozent schwächer bei 16 289,06 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,128 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,035 Prozent auf 16 360,92 Punkte an der Kurstafel, nach 16 355,14 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 16 284,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16 360,92 Punkten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der SPI bereits um 0,545 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 18.06.2024, wurde der SPI mit 16 007,00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, bewegte sich der SPI bei 14 909,13 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, bei 14 682,04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 11,80 Prozent nach oben. Bei 16 484,31 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Meyer Burger Technology (+ 4,76 Prozent auf 5,50 CHF), Addex Therapeutics (+ 2,56 Prozent auf 0,06 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 2,22 Prozent auf 0,46 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 1,81 Prozent auf 8,45 CHF) und Swatch (N) (+ 1,15 Prozent auf 35,10 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5,84 Prozent auf 48,19 CHF), VAT (-4,56 Prozent auf 477,00 CHF), Medmix (-4,02 Prozent auf 13,84 CHF), Relief Therapeutics (-3,33 Prozent auf 1,16 CHF) und Arundel (-3,31 Prozent auf 0,15 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 415 679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 246,441 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 64,97 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Medmix-Aktie an.

