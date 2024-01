Schwache Performance in Zürich: SPI sackt ab

Am Montag tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,19 Prozent tiefer bei 14 556,54 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,997 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,105 Prozent auf 14 599,54 Punkte an der Kurstafel, nach 14 584,24 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 599,54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 14 499,38 Einheiten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 08.12.2023, wies der SPI einen Wert von 14 468,58 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bewegte sich der SPI bei 14 162,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, wies der SPI einen Stand von 14 275,74 Punkten auf.

Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 17,67 Prozent auf 0,06 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,84 Prozent auf 4,71 CHF), Temenos (+ 4,79 Prozent auf 79,12 CHF), Inficon (+ 4,46 Prozent auf 1 218,00 CHF) und Spexis (+ 3,69 Prozent auf 0,05 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen SHL Telemedicine (-5,08 Prozent auf 5,60 CHF), SGS SA (-3,96 Prozent auf 71,36 CHF), Zwahlen et Mayr SA (-3,82 Prozent auf 151,00 CHF), DocMorris (-3,60 Prozent auf 76,35 CHF) und Meyer Burger (-2,83 Prozent auf 0,17 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Kinarus-Aktie. 14 399 840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 274,212 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Edisun Power Europe-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die mobilezone-Aktie mit 7,45 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

