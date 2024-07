Schwacher Handel: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsende leichter

Der FTSE 100 fiel im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,56 Prozent auf 8 121,20 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,525 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 166,76 Punkten, nach 8 166,76 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 106,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8 166,76 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, bei 8 275,38 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 02.04.2024, bei 7 935,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wies der FTSE 100 7 531,53 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 5,18 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit RS Group (+ 3,86 Prozent auf 7,14 GBP), Ocado Group (+ 3,19 Prozent auf 2,97 GBP), Flutter Entertainment (+ 2,05 Prozent auf 149,50 GBP), 3i (+ 1,98 Prozent auf 30,45 GBP) und Croda International (+ 1,54 Prozent auf 39,59 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Beazley (-5,24 Prozent auf 6,51 GBP), BT Group (-2,94 Prozent auf 1,37 GBP), J Sainsbury (-2,87 Prozent auf 2,50 GBP), United Utilities (-2,84 Prozent auf 9,59 GBP) und Standard Chartered (-2,68 Prozent auf 7,13 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 121 696 493 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 225,512 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Im FTSE 100 hat die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,17 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at