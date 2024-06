Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start schwächer

Am Freitag notiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,35 Prozent schwächer bei 26 932,07 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 241,986 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,002 Prozent höher bei 27 028,27 Punkten, nach 27 027,80 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 27 042,93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 26 932,07 Einheiten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,759 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.05.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 561,47 Punkten auf. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 07.03.2024, bei 26 167,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.06.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 140,47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 0,349 Prozent zu. Bei 27 641,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell HELLA GmbH (+ 0,95 Prozent auf 85,30 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,58 Prozent auf 39,62 EUR), GEA (+ 0,48 Prozent auf 37,40 EUR), thyssenkrupp (+ 0,40 Prozent auf 4,49 EUR) und ENCAVIS (+ 0,35 Prozent auf 17,09 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil LEG Immobilien (-2,61 Prozent auf 78,42 EUR), TAG Immobilien (-1,28 Prozent auf 13,85 EUR), Nemetschek SE (-1,08 Prozent auf 95,85 EUR), HENSOLDT (-1,03 Prozent auf 36,68 EUR) und RTL (-0,96 Prozent auf 30,95 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 310 308 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 19,264 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Im MDAX hat die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

