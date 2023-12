Schwacher Handel in Moskau: RTS zum Start in Rot

Der RTS fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitag in die Verlustzone.

Um 09:01 Uhr notiert der RTS im MICEX-Handel 0,61 Prozent tiefer bei 1 108,18 Punkten. An der Börse sind die im RTS enthaltenen Werte damit 6,277 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 1 114,54 Zählern und damit 0,042 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1 115,01 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 1 107,97 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 115,38 Zählern.

So entwickelt sich der RTS seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der RTS bislang ein Minus von 2,91 Prozent. Der RTS bewegte sich noch vor einem Monat, am 01.11.2023, bei 1 088,42 Punkten. Der RTS erreichte vor drei Monaten, am 01.09.2023, einen Stand von 1 055,43 Punkten. Der RTS lag noch vor einem Jahr, am 01.12.2022, bei 1 123,63 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 15,07 Prozent nach oben. 1 159,55 Punkte markierten den Höchststand des RTS im laufenden Jahr. Bei 900,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im RTS

Die stärksten Einzelwerte im RTS sind aktuell Gazprom PJSC (+ 0,38 Prozent auf 163,85 RUB), Norilsk Nickel JSC (+ 0,33 Prozent auf 16 792,00 RUB), Yandex (+ 0,30 Prozent auf 2 531,00 RUB), Phosagro (+ 0,18 Prozent auf 6 744,00 RUB) und Aeroflot - Russian Airlines (+ 0,17 Prozent auf 36,35 RUB). Die schwächsten RTS-Aktien sind hingegen Rostelecom PJSC Pref (-8,82 Prozent auf 69,25 RUB), Rostelecom PJSC (-7,27 Prozent auf 75,65 RUB), TMK (-1,93 Prozent auf 199,58 RUB), PIK (-1,61 Prozent auf 665,60 RUB) und LSR (-1,43 Prozent auf 648,00 RUB).

RTS-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die VTB Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im RTS auf. 8 052 360 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,277 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im RTS den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die RTS-Aktien auf

Unter den RTS-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,45 Prozent bei der Gazprom PJSC-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at