Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich schwächer

Am Mittwochabend hielten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Am Mittwoch bewegte sich der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,20 Prozent tiefer bei 1 992,37 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,585 Prozent schwächer bei 1 984,62 Punkten, nach 1 996,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Mittwoch bei 1 996,83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 988,92 Punkten erreichte.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0,133 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 16.09.2024, bei 1 954,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 984,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2023, wies der SLI einen Wert von 1 704,75 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 12,98 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Zähler.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 2,81 Prozent auf 10,24 CHF), Adecco SA (+ 1,97 Prozent auf 29,02 CHF), Julius Bär (+ 1,78 Prozent auf 53,88 CHF), SGS SA (+ 1,46 Prozent auf 97,32 CHF) und Straumann (+ 1,13 Prozent auf 130,25 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen VAT (-4,28 Prozent auf 371,50 CHF), Swatch (I) (-2,75 Prozent auf 169,85 CHF), Alcon (-1,67 Prozent auf 82,60 CHF), Givaudan (-1,52 Prozent auf 4 394,00 CHF) und Logitech (-1,16 Prozent auf 74,74 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4 993 678 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 231,003 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Adecco SA-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,41 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

