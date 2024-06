Schwacher Handel in Zürich: SPI verbucht zum Handelsende Verluste

Der SPI verlor heute an Boden.

Der SPI gab im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,46 Prozent auf 15 993,96 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,122 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,029 Prozent fester bei 16 073,19 Punkten in den Handel, nach 16 068,56 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 16 083,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 923,55 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,682 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 14.05.2024, den Wert von 15 739,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.03.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 373,41 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 14.06.2023, bei 14 891,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,77 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 16 309,66 Punkte. Bei 14 455,60 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Molecular Partners (+ 12,45 Prozent auf 5,96 CHF), HOCHDORF (+ 5,68 Prozent auf 7,44 CHF), Curatis (+ 3,68 Prozent auf 6,76 CHF), Fundamenta Real Estate (+ 3,25 Prozent auf 15,90 CHF) und LEM (+ 3,20 Prozent auf 1 484,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Arundel (-25,00 Prozent auf 0,15 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-4,15 Prozent auf 9,70 CHF), Sensirion (-3,97 Prozent auf 74,90 CHF), Clariant (-3,23 Prozent auf 13,50 CHF) und u-blox (-3,22 Prozent auf 99,10 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. 72 331 503 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 254,537 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

