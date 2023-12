Schwacher Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Letztendlich schloss der SPI nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 14 657,38 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,948 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,112 Prozent auf 14 683,12 Punkte an der Kurstafel, nach 14 666,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 14 693,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 610,37 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 1,45 Prozent. Vor einem Monat, am 15.11.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 096,63 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.09.2023, bei 14 676,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.12.2022, stand der SPI noch bei 13 898,83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 4,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 451,76 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Idorsia (+ 10,60 Prozent auf 2,36 CHF), Xlife Sciences (+ 9,32 Prozent auf 39,90 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 8,66) Prozent auf 0,41 CHF), AIRESIS (+ 8,11 Prozent auf 0,60 CHF) und Schlatter Industries (+ 7,50 Prozent auf 25,80 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Kinarus (-33,33 Prozent auf 0,00 CHF), Spexis (-8,16 Prozent auf 0,05 CHF), Addex Therapeutics (-6,51 Prozent auf 0,04 CHF), Kudelski (-4,82 Prozent auf 1,19 CHF) und Relief Therapeutics (-4,76 Prozent auf 1,60 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. 55 607 839 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI mit 267,339 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,86 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

