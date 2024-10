Schwacher Handel: SLI am Dienstagnachmittag im Minus

So bewegt sich der SLI am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,85 Prozent tiefer bei 1 981,10 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,118 Prozent auf 1 995,66 Punkte an der Kurstafel, nach 1 998,01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1 996,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 975,71 Punkten erreichte.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 945,69 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 22.07.2024, bei 1 980,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wurde der SLI auf 1 616,73 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 12,34 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit ams-OSRAM (+ 4,75 Prozent auf 10,48 CHF), Adecco SA (+ 1,58 Prozent auf 28,30 CHF), Temenos (+ 0,78 Prozent auf 64,25 CHF), Swatch (I) (+ 0,72 Prozent auf 175,20 CHF) und VAT (+ 0,19 Prozent auf 366,60 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Logitech (-4,87 Prozent auf 73,04 CHF), Sandoz (-2,26 Prozent auf 37,60 CHF), Geberit (-2,13 Prozent auf 515,00 CHF), Swiss Re (-2,01 Prozent auf 112,35 CHF) und Novartis (-1,62 Prozent auf 98,81 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Aktuell weist die Logitech-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 244 108 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 235,953 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at