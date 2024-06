Schwacher Handel: SLI präsentiert sich schlussendlich schwächer

Am Freitag tendierte der SLI via SIX zum Handelsende 0,78 Prozent leichter bei 1 948,08 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,017 Prozent auf 1 963,64 Punkte an der Kurstafel, nach 1 963,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 939,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 964,79 Punkten.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 1,13 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 14.05.2024, wurde der SLI mit 1 922,78 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 14.03.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 922,65 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 14.06.2023, den Stand von 1 771,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,47 Prozent. Bei 1 993,61 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Lindt (+ 1,42 Prozent auf 10 750,00 CHF), Novartis (+ 0,80 Prozent auf 95,01 CHF), Roche (+ 0,73 Prozent auf 247,60 CHF), Nestlé (+ 0,19 Prozent auf 95,28 CHF) und Schindler (+ 0,09 Prozent auf 235,40 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Logitech (-3,05 Prozent auf 88,38 CHF), Sika (-2,70 Prozent auf 255,90 CHF), SGS SA (-1,94 Prozent auf 81,80 CHF), Swatch (I) (-1,83 Prozent auf 185,25 CHF) und Partners Group (-1,79 Prozent auf 1 154,50 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 547 863 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 254,537 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,53 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,90 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at