GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|STOXX 50-Marktbericht
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29.04.2026 12:27:22
Schwacher Handel: STOXX 50 fällt am Mittag
Um 12:10 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,50 Prozent schwächer bei 5 001,20 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,080 Prozent höher bei 5 030,33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 026,33 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 993,14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 038,56 Einheiten.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 807,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.01.2026, wies der STOXX 50 5 043,68 Punkte auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 29.04.2025, den Wert von 4 389,65 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 0,888 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit UBS (+ 4,99 Prozent auf 34,94 CHF), Siemens Energy (+ 2,42 Prozent auf 177,16 EUR), Airbus SE (+ 1,79 Prozent auf 169,02 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,46 Prozent auf 27,15 EUR) und Rheinmetall (+ 0,98 Prozent auf 1 356,40 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil GSK (-2,54 Prozent auf 19,77 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,35 Prozent auf 531,40 EUR), SAP SE (-2,26 Prozent auf 145,52 EUR), Richemont (-2,25 Prozent auf 145,75 CHF) und Rolls-Royce (-1,67 Prozent auf 11,15 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 839 008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 467,358 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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