Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt zum Start ab

Der SDAX gibt am fünften Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0,04 Prozent auf 14 026,82 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 98,730 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,056 Prozent höher bei 14 040,14 Punkten, nach 14 032,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 044,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 026,82 Punkten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 2,58 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.06.2024, lag der SDAX bei 14 297,39 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 26.04.2024, bei 14 256,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.07.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 669,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 1,49 Prozent zu. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Vitesco Technologies (+ 1,61 Prozent auf 56,90 EUR), 1&1 (+ 0,91 Prozent auf 15,58 EUR), STO SE (+ 0,78 Prozent auf 129,00 EUR), TAKKT (+ 0,72 Prozent auf 9,85 EUR) und PNE (+ 0,71 Prozent auf 14,28 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil BayWa (-3,17 Prozent auf 13,44 EUR), SGL Carbon SE (-1,47 Prozent auf 6,05 EUR), IONOS (-1,22 Prozent auf 24,20 EUR), Schaeffler (-0,99 Prozent auf 5,00 EUR) und INDUS (-0,88 Prozent auf 22,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 163 294 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit 7,272 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

SDAX-Fundamentaldaten

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie mit 5,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die TAKKT-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

