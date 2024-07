Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI mittags

Am Mittwoch verliert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,30 Prozent auf 1 975,27 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,448 Prozent schwächer bei 1 972,32 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 981,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 1 966,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 976,10 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,407 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 963,32 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 24.04.2024, den Stand von 1 856,63 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 24.07.2023, bei 1 761,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 12,01 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit SGS SA (+ 9,16 Prozent auf 91,08 CHF), Sandoz (+ 1,85 Prozent auf 35,27 CHF), Givaudan (+ 0,99 Prozent auf 4 171,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,89 Prozent auf 271,30 CHF) und Schindler (+ 0,78 Prozent auf 232,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Temenos (-3,95 Prozent auf 62,05 CHF), Sonova (-1,34 Prozent auf 264,50 CHF), VAT (-1,29 Prozent auf 442,20 CHF), Novartis (-1,21 Prozent auf 95,02 CHF) und Partners Group (-1,02 Prozent auf 1 209,00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 237 742 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 251,495 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,30 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,04 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

