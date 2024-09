Schwacher Wochentag in Zürich: SLI schwächelt zum Start

So bewegt sich der SLI morgens.

Um 09:12 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,51 Prozent schwächer bei 1 957,26 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,365 Prozent tiefer bei 1 960,08 Punkten, nach 1 967,27 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 956,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 961,35 Punkten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,331 Prozent nach oben. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 20.08.2024, bei 1 990,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2024, bewegte sich der SLI bei 1 962,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.09.2023, wurde der SLI mit 1 748,67 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,99 Prozent aufwärts. Bei 2 023,54 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Givaudan (+ 0,92 Prozent auf 4 511,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,35 Prozent auf 511,20 CHF), Sonova (+ 0,30 Prozent auf 297,90 CHF), SGS SA (+ 0,30 Prozent auf 94,70 CHF) und Roche (+ 0,15 Prozent auf 267,90 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen VAT (-3,24 Prozent auf 403,80 CHF), Swatch (I) (-3,12 Prozent auf 152,40 CHF), Richemont (-2,46 Prozent auf 115,15 CHF), ams (-2,17 Prozent auf 0,94 CHF) und Holcim (-1,63 Prozent auf 83,26 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 517 144 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 232,971 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,02 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

