Scope bekräftigt Deutschlands Spitzenrating mit stabilem Ausblick

FRANKFURT (Dow Jones)--Scope Ratings hat das langfristige Emittentenrating und das Rating für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten der Bundesrepublik Deutschland mit "AAA" in lokaler und ausländischer Währung bestätigt und den stabilen Ausblick beibehalten. Als Grund nannte Scope, die Ratings für Deutschland würden durch die wohlhabende, große und diversifizierte Wirtschaft, den robusten finanzpolitischen Rahmen und die starke Erfolgsbilanz bei der Haushaltsdisziplin sowie einen äußerst wettbewerbsfähigen externen Sektor untermauert. Diese Faktoren hätten die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft in der Vergangenheit gestützt und der Regierung den nötigen finanzpolitischen Spielraum verschafft, um mit antizyklischen Maßnahmen wirksam auf die jüngste Welle wirtschaftlicher Schocks zu reagieren, darunter die Covid-19-Pandemie und die Energiekrise nach der Eskalation des Krieges in der Ukraine.

September 28, 2024 06:33 ET (10:33 GMT)