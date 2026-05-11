SE präsentierte Quartalsergebnisse

SE hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 15,47 JPY. Im letzten Jahr hatte SE einen Gewinn von 9,70 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat SE im vergangenen Quartal 1,87 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SE 1,99 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 39,90 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 30,58 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 7,03 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at