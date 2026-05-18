SEBANG präsentierte Quartalsergebnisse

SEBANG hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 880,29 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 1292,80 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,89 Prozent auf 299,76 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 325,44 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at