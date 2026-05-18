|
18.05.2026 06:31:29
SEBANG präsentierte Quartalsergebnisse
SEBANG hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 880,29 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 1292,80 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,89 Prozent auf 299,76 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 325,44 Milliarden KRW gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!