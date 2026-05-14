14.05.2026 06:31:29

SECOM informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SECOM lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,110 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,21 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,460 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,430 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 8,34 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte SECOM 7,87 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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