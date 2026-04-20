SecUR Credentials informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SecUR Credentials hat am 17.04.2026 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,93 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,250 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 0,5 Millionen INR, gegenüber 100,1 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 99,55 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at