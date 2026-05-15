SECURE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SECURE hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26,56 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 19,07 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,97 Prozent auf 2,37 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at