Security Bancorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Security Bancorp lud am 03.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Security Bancorp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 5,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

