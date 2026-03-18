Seera: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Seera hat am 15.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Seera vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,120 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1,00 Milliarden SAR – das entspricht einem Abschlag von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,01 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,160 SAR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,18 Milliarden SAR gerechnet.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,170 SAR gegenüber -0,680 SAR je Aktie im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 14,84 Prozent auf 4,72 Milliarden SAR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,11 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,516 SAR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 4,89 Milliarden SAR gerechnet.

Redaktion finanzen.at