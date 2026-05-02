02.05.2026 19:40:38

Selenskyj sanktioniert seinen ersten Kanzleichef

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Sanktionen gegen seinen früheren Bürochef Andrij Bohdan verhängt. Unter anderem werden Bohdan staatliche Auszeichnungen aberkannt, sein Vermögen wird eingefroren und es werden Handelsgeschäfte untersagt, wie aus dem veröffentlichten Dekret hervorgeht. Die Maßnahmen gelten vorerst für zehn Jahre. Eine Begründung wurde nicht genannt. Bohdan leitete das Präsidentenbüro von Mai 2019 bis Februar 2020.

Der Jurist selbst vermutete bei Facebook ein Gekränktsein Selenskyjs wegen kürzlicher Medienberichte über eine mögliche Verstrickung des Staatschefs und seiner Frau Olena in korrupte Geschäfte. Demnach unterstellt Selenskyj einen Zusammenhang zwischen den Veröffentlichungen und Bohdans Tätigkeit als Anwalt.

Erst im April hatte Selenskyj in den Niederlanden einen weiteren Preis als Verteidiger der Freiheit erhalten. Er geht jedoch seit langem auch gegen ukrainische Staatsbürger mit Sanktionen ohne Gerichtsverfahren vor, darunter Oppositionelle wie Ex-Präsident Petro Poroschenko und Journalisten./ast/DP/zb

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