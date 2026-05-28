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28.05.2026 06:31:29
Semtech stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Semtech hat am 26.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Semtech ein EPS von 0,220 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 291,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 251,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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