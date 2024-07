SENTIMENT/Bullen-Stimmung kühlt nur etwas ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas zurückgegangen ist die Bullenlaune an Wall Street. Von einer Normalisierung ist man aber noch immer weit entfernt. Wie die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII zeigt, ging das Bullen-Lager auf 43,2 Prozent zurück, nachdem in der Vorwoche fast ein Jahreshoch mit 52,7 Prozent erreicht worden war. Normal sind allerdings nur 37,5 Prozent gutgelaunter Anleger. Damit ist das Abwärtspotenzial an den Börsen wegen einer leichtsinnigen Anlegerstimmung weiter hoch. Denn das Bären-Lager liegt mit nunmehr 31,7 Prozent nur auf dem langjährigen Durchschnittsniveau.

Für Deutschland stellt Sentiment-Experte Joachim Goldberg fest, dass vor allem die US-Politik die Märkte hin- und herbewegt habe. Per Saldo habe sich allerdings wenig verändert. Die größte Bewegung kam von Institutionellen auf der Short-Seite, wo 5 Prozent ihre Short-Engagements geschlossen haben. Allerdings seien sie fast ausschließlich nur an die Seitenlinie gewechselt. Private Anleger hätten ihre Meinungen kaum verändert.

July 25, 2024 04:54 ET (08:54 GMT)