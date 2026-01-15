SENTIMENT/DAX-Anleger nehmen Gewinne mit

DOW JONES--Die Anleger am deutschen Aktienmarkt werden vorsichtiger. Wie der jüngsten Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist die Zahl der Bullen unter den institutionellen Anlegern um 10 Prozentpunkte auf 29 Prozent eingebrochen. Unter den Privatanlegern fällt der Rückgang mit 4 Prozentpunkten auf 52 Prozent moderater aus. 47 Prozent der Profis sind nun auf der Bärenseite, ein Zuwachs von 12 Prozentpunkten. Bei den Privaten sind 33 Prozent pessimistisch gestimmt, ein Plus von 2 Prozentpunkten. Damit sind 24 Prozent (-2 Prozentpunkte) der Institutionellen neutral gestimmt und 15 Prozent (+2 Prozentpunkte) der Privatanleger.

"Im bestehenden Aufwärtstrend deutscher Bluechips nehmen professionelle Investorinnen und Investoren Gewinne mit und wechseln zu einem großen Teil auf die Bärenseite", sagt Sentiment-Analyst Joachim Goldberg. Er sieht langfristiges Kapital aus dem Ausland hinter den Kursgewinnen, das die Verkäufe zudem aufnehmen könne. Außerdem glaubt er, dass die neuen Bären nur auf eine DAX-Korrektur setzten. Unterstützende Nachfrage erwartet Goldberg an der Unterseite bei 24.650/700 DAX-Punkten. Nach oben wäre eine kleine Short-Squeeze drin.

Dagegen sind die US-Privatanleger optimistischer geworden. Laut der jüngsten Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) sind 49,5 Prozent bullish gestimmt nach 42,5 Prozent in der Vorwoche. Der Bärenanteil ging leicht zurück auf 28,2 Prozent von 30 Prozent. Damit sind 22,3 Prozent der US-Anleger neutral gestimmt nach 27,5 Prozent in der Vorwoche.

January 15, 2026 06:59 ET (11:59 GMT)