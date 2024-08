SENTIMENT/DAX-Bullen mutieren zu Bären

FRANKFURT (Dow Jones)--Einen massiven Stimmungsumschwung hat es bei den Privatanlegern in Deutschland gegeben. In der aktuellen Umfrage hat sich die Gruppe der Optimisten um 7 Prozentpunkte verringert. Etwa die Hälfte derer hat sich direkt auf die Bärenseite geschlagen, die Engagements also um 180 Grad gedreht. Der Bullenanteil unter den Privatanlegern fiel auf 48 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Bärenlager legte dagegen um vier Prozentpunkte auf nun 35 Prozent. Der Anteil der Neutralen stieg folglich um drei Prozentpunkte auf 17 Prozent.

Die Entwicklung unter den Privatanlegern an der Wall Street präsentiert sich entgegengesetzt. Nach dem deutlichen Rücksetzer in der Vorwoche ist rund die Hälfte der seinerzeitigen Abwanderer jetzt wieder im Bullenlager zu finden. Dies spiegelt die gestiegene Risikobereitschaft wider, bei einer gewissen Zurückhaltung nach dem massiven Abverkauf in Folge der Auflösung bei den sogenannten Carry-Trades. Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, stieg der Anteil der Bullen auf 42,5 von 40,5 Prozent. Der Anteil der pessimistischen US-Privatinvestoren fiel dagegen deutlich von 37,5 auf 28,9 Prozent. Das Lager der neutral gestimmten Privatanleger stieg in Folge kräftig auf 28,6 nach 22 Prozent in der Vorwoche.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2024 05:08 ET (09:08 GMT)