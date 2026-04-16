SENTIMENT/DAX-Privatanleger werden wieder optimistischer

Auf die vergleichsweise ruhige Börsenwoche haben die DAX-Anleger unterschiedlich reagiert. Wie der wöchentlichen Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil unter den Profianlegern um 4 Punkte auf 51 Prozent gefallen, bei den Privaten stieg dieser Anteil um 6 auf 50 Prozent. 27 Prozent (+2) der Institutionellen sind Bären, bei den Privatanlegern sind es 28 Prozent (-13). Damit sind 22 Prozent (+2) der Profis neutral positioniert und 22 Prozent (+7) der Privaten.

Von den Profis sind wenige Bullen aus Aktien raus und noch weniger short gegangen. Zweckoptimismus nennt dies Sentiment-Analyst Joachim Goldberg. Sie wollten nicht mit Verlust verkaufen. Den geringen Zuwachs beim DAX erklärt er mit Rückzug der internationalen Investoren. Anders die Privatanleger, die von Short auf Long gedreht hätten. Unterm Strich dürften die Profis deutliche Gewinne des DAX mit Gewinnmitnahmen verhindern, nach unten bröckele die Unterstützung.

Dagegen werden die US-Privatanleger vorsichtiger. Laut der jüngsten Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) sind nur noch 31,7 Prozent dieser Anlegergruppe bullish nach 35,7 Prozent in der Vorwoche. Der Bärenanteil fiel nur leicht auf 42,8 Prozent nach 43,0 Prozent. Damit sind 25,5 Prozent der US-Privatanleger neutral gestimmt nach 21,3 Prozent in der Vergleichswoche.

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April 16, 2026 04:54 ET (08:54 GMT)