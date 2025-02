SENTIMENT/DAX-Profis wechseln ins neutrale Lager - US-Anleger ergreifen die Flucht

DOW JONES--Etliche Profis nutzen fallende Preise zum Wechsel aus dem Bärenlager an die Seitenlinie. Wie der wöchentlichen Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, sind unverändert 32 Prozent der Institutionellen bullish für den DAX gestimmt. Unter den Privatanlegern stieg dieser Wert um 2 Prozentpunkte auf 46 Prozent. Der Bärenanteil der Profis fiel um 12 Prozentpunkte auf 46 Prozent, bei den Privaten um 3 Prozentpunkte auf 38 Prozent. Damit sind 22 Prozent (+12) der Profis neutral positioniert und 16 Prozent (+1) der Privatanleger.

Den jüngsten DAX-Anstieg hält Sentiment-Analyst Joachim Goldberg für "hausgemacht". Die verbliebenen Bären sieht er weiterhin im Minus, rechnet ab 21.700/750 Punkten mit deren Eindeckung. Insgesamt habe sich die Situation leicht verschlechtert. Nach unten sieht Goldberg weniger stützende Nachfrage, nach oben sei die Gefahr einer Short-Squeeze kleiner geworden. Allein weiterer Zufluss von Kapital in die Eurozone könnte noch einmal eine DAX-Rallye initiieren, glaubt er.

Dagegen ist die Stimmung unter den US-Privatanlegern geradezu eingebrochen. Laut der wöchentlichen Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) ist das Bullenlager massiv auf 19,4 von 29,2 Prozent geschrumpft. 60,6 Prozent der Anleger nach 40,5 Prozent in der Vorwoche sind bearish gestimmt - eine extrem hohe Lesung. Damit gehören 20 Prozent der US-Privatanleger dem Lager der Neutralen an nach 30,3 Prozent in der Vorwoche.

