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02.07.2026 08:22:39
SENTIMENT/Stimmung unter US-Privatanlegern bricht ein
Die Stimmung unter den US-Privatanlegern ist massiv eingebrochen. Laut der jüngsten Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) sind nur noch 31,4 Prozent der Befragten bullisch gestimmt nach 44,9 Prozent in der Vorwoche. Der Bärenanteil ist auf 42,3 Prozent gestiegen nach 36,1 Prozent. Damit sind 26,4 Prozent neutral gestimmt nach zuvor 18,9 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
July 02, 2026 02:23 ET (06:23 GMT)
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