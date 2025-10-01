Sera Prognostic a Aktie

Sera Prognostic a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CU1F / ISIN: US81749D1072

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
01.10.2025 14:36:34

Sera Prognostics Appoints Tiffany Inglis As CMO

(RTTNews) - Sera Prognostics, Inc. (SERA), a health diagnostic company, on Wednesday announced that it has appointed Tiffany Inglis as Chief Medical Officer.

Tiffany Inglis will lead the company's clinical operations, aiming to position the company as a leader in women's health diagnostics focused on improving outcomes for pregnant women and newborns.

Inglis carried experience from previous companies, including Elevance Health and Carelon Health.

Inglis's expertise in clinical operations is expected to support Sera's commercial strategy as it seeks to leverage its data to drive payer coverage, update clinical practice guidelines, and establish the PreTRM Test as the standard of care.

On Tuesday, Sera Prognostics closed trading 0.33% higher at $3.0600 on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sera Prognostics Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten

Analysen zu Sera Prognostics Inc Registered Shs -A-mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sera Prognostics Inc Registered Shs -A- 3,06 0,33% Sera Prognostics Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:46 September 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
12:42 3. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
30.09.25 3. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
28.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
28.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zieht an -- DAX dreht ins Plus -- Nikkei beendet Handel im Minus - China-Börsen geschlossen
Der heimische Markt legt am Mittwoch zu. Der deutsche Leitindex schüttelt seine Verluste ab. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen