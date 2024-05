Shanghai Friendship Group B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Friendship Group B präsentierte in der am 29.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,45 Prozent auf 1,21 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,37 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at