Shanghai Huitong Energy Resource: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shanghai Huitong Energy Resource hat am 10.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 44,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 19,3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 34,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Shanghai Huitong Energy Resource hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,120 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,460 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 24,46 Prozent auf 102,79 Millionen CNY. Im Vorjahr hatte Shanghai Huitong Energy Resource 136,08 Millionen CNY umgesetzt.

