Shanghai Kelai Mechatronics Engineering präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Kelai Mechatronics Engineering hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,030 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Shanghai Kelai Mechatronics Engineering mit einem Umsatz von insgesamt 93,3 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 32,70 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at