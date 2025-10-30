Sherwin-Williams legte Quartalsergebnis vor

Sherwin-Williams hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sherwin-Williams in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,36 Milliarden USD im Vergleich zu 6,16 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at