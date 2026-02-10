|
Shetron gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Shetron hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,41 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,220 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 556,9 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shetron 518,4 Millionen INR umgesetzt.
