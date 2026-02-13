SHIFT UP: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SHIFT UP präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 989,58 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SHIFT UP noch ein Gewinn pro Aktie von 1020,48 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 64,12 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 63,49 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 775,70 KRW gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 65,62 Milliarden KRW taxiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3241,58 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte SHIFT UP 2734,00 KRW je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SHIFT UP 294,23 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 224,08 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3157,21 KRW geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 296,35 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at