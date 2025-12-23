Shimamura präsentierte Quartalsergebnisse

Shimamura hat am 22.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 166,58 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shimamura noch ein Gewinn pro Aktie von 157,11 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 182,27 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 167,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

