Shimano legte Quartalsergebnis vor

Shimano hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shimano in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 770,4 Millionen USD im Vergleich zu 790,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at