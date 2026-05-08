Shipping präsentierte Quartalsergebnisse

Shipping hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shipping ein EPS von -4,820 INR in den Büchern gestanden.

Shipping hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 58,1 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 48,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,620 INR beziffert. Im Vorjahr waren -4,070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 27,32 Prozent auf 233,00 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 183,00 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at