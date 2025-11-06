Shipping: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shipping hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 INR gegenüber 0,280 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 61,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at