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29.06.2026 13:46:56
Ships Pull Back Amid Heightened Risk From Iran-U.S. Strikes
Four days of attacks by both countries forced a sharp decline in the number of vessels navigating through the Strait of Hormuz.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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