Shoals Technologies Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shoals Technologies Group A gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde auf 140,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at