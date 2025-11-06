Shopify A präsentierte Quartalsergebnisse

Shopify A hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,28 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,870 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 3,92 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,95 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at