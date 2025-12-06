First Watch Restaurant Group Aktie
WKN DE: A3C4HK / ISIN: US33748L1017
Should Investors Follow Advent International's Lead as it Dumps $153 Million of First Watch Restaurant Group Stock?
Boston-based Advent International reported a significant reduction in its position in First Watch Restaurant Group (NASDAQ:FWRG) as of Sept. 30, 2025, with an estimated $152.89 million net decrease.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated Nov. 14, 2025, Advent International, L.P. reduced its holdings in First Watch Restaurant Group by 9,400,000 shares. The post-sale position stands at 5,289,784 shares, valued at $82.73 million as of Sept. 30, 2025. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
