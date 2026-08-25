AutoZone Aktie
WKN: 881531 / ISIN: US0533321024
|
26.08.2026 01:13:19
Should You Avoid AutoZone Stock, Even Near a 52-Week Low?
AutoZone (NYSE: AZO) shares are trading around $3,027 on Aug. 25. That's down 26.9% over the past year and 20% over the past six months, and the stock is hovering just 4.3% above 52-week lows.For a company that just posted its best quarterly sales growth in three years, that decline invites a question: Is the market seeing a problem that the numbers aren't showing yet, or is this simply a valuation reset for a stock that ran hot?AutoZone's stock is down for a couple of sensible reasons.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AutoZone Inc.
Analysen zu AutoZone Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AutoZone Inc.
|2 584,00
|-0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.