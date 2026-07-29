Astera Labs Aktie
WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034
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29.07.2026 03:00:00
Should You Buy Astera Labs Stock Before Aug. 4?
Despite recent volatility, the artificial intelligence (AI) infrastructure market remains red hot. Shares of Astera Labs (NASDAQ: ALAB) have rocketed 70% higher this year. However, the stock has pulled back ahead of the company's second-quarter earnings report on Aug. 4. That dip might look like a buying opportunity, but there are enough risk factors to keep me cautious. Here's why I'm bullish on Astera Labs long-term -- but would wait until after earnings to start a position.Image source: Getty Images.Astera Labs serves as the connectivity backbone for AI servers in data centers. While it doesn't disclose specific customer names, it serves major hyperscalers -- and those companies continue to spend aggressively on AI compute.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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