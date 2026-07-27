Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
|
27.07.2026 19:00:00
Should You Buy Broadcom Stock While It's Under $400?
In early June, shares of custom chipmaker Broadcom (NASDAQ: AVGO) were near their high of around $500, ahead of the company's latest earnings report. But despite posting strong numbers and solid growth, the stock fell sharply afterward and hasn't recovered since.Is the tech stock a good buy while it's trading below $400?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Broadcom Corp.
Analysen zu Broadcom Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFeuerpause im Iran: ATX beendet Handel schwach -- DAX geht deutlich höher in den Feierabend -- US-Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt ging fester in die neue Woche. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.